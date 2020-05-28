Исторический полет SpaceX отменили из-за погодных условий

Историческая миссия SpaceX по доставке астронавтов НАСА в космос была отменена. Причина - нелетная погода.В районе космодрома было объявлено штормовое предупреждение. Отложенный старт мог стать первым запуском астронавтов с территории США с 2011 года, когда была завершена пилотируемая программа шаттлов. Ракета Falcon 9 по плану должна была вывести на орбиту пилотируемый модуль, после чего приземлиться на платформе в Атлантическом океане. Астронавты же продолжили бы путь к МКС. Ожидавшие событие зрители выразили солидарность с таким решением.

