Исторический судебный процесс в Париже - дело о серии терактов 2015 года

Крупнейший процесс в современной истории Франции. В Париже начался суд над причастными к подготовке и проведению самого страшного для страны теракта. Точнее, серии терактов, совершенных одновременно и из единого центра.



13 ноября 2015 года, в субботу,когда бары, кафе, рестораны и театры французской столицы были полны посетителей, а на футбольном стадионе шел матч между сборными Франции и Германии,джихадисты устроили серию взрывов и нападений.



Погибли 130, были ранены 350 человек.



Единственный выживший участник группы террористов - главный обвиняемый Салах Абдеслам - на суде заявил, что кровавый теракт был войной против Франции, против ее гражданского населения в ответ на французскую операцию против группировки "Исламское государство".