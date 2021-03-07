Исторический визит понтифика в Ирак

Папа Римский Франциск выступил с проповедью в городе Бахдида. Накануне Международного женского дня Франциск указал на необходимость уважать и оберегать женщин, уделять им внимание и предоставлять возможности. К слову, понтифик стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. Ранее в городе Мосул на площади, где расположены четыре церкви, серьезно пострадавшие от рук экстремистов из группировки "Исламское государство", он вознес молитву за всех жертв войны и терроризма.



