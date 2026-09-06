Истории чудесного спасения: в Непале спустя более недели после наводнения найдены живыми 2 человека

Сразу две истории чудесного спасения в Непале: на севере страны, в регионе, который пострадал от наводнения и селя, найдены живыми 2 человека.

Пожилую женщину обнаружили в доме, который был погребен под жидкой грязью: 10 дней она провела в бетонном кармане. Также спасателям повезло отыскать живым китайского рабочего. Хотя с момента природной катастрофы миновали уже 11 дней, есть надежда на новые чудеса.

Власти сообщают, что в тоннелях в момент катаклизма работали 900 рабочих: 500 из них все еще могут находиться в горных выработках живыми. На высвобождение входов в тоннели брошена вся техника.

На сегодняшний день известно о гибели в Непале приблизительно 1300 человек, 5200 числятся пропавшими без вести. По китайскую сторону границы насчитывают около 30 погибших и более 500 пропавших без вести. Спасательные работы на месте стихийного бедствия ведутся круглые сутки, поскольку шансы найти людей живыми тают с каждой минутой.