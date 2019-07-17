История настоящей любви. Прожили вместе 71 год и умерли в один день

А это история настоящей любви. В США муж и жена прожили вместе 71 год и умерли в один день. Супруги Де-Лейгл скончались с разницей всего в 12 часов. Сначала в мир иной отошел 94-летний Герберт, затем 88-летняя Мэрилин. У пары остались шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и трое праправнуков.