История польского военнослужащего Чечко вызвала панику у военного командования и возмущение рядовых поляков

История Эмиля Чечко заставила и польское руководство, и польское военное командование забиться в конвульсиях. Первым делом из вчерашнего доблестного стража границы польская пропаганда начала лепить маргинала. Чуть позже додумались, что далеко можно и не ходить - снова попытались перевести стрелки в направлении Беларуси. Мол, такая вот спланированная операция Минска. Неужели в Варшаве думали, что двуличие своих политиков и зверства своих военных можно скрывать до бесконечности?

Тысячи возмущенных комментариев рядовых поляков, а откровения польских и не только волонтеров, а запрет на работу журналистов на территории, граничащей с Беларусью. Варшава официально превратила ее в зону - и вот из этой карательной зоны удалось вырваться реальному представителю польского режима. Как чувствует себя сегодня польская пропаганда, которая мечется в "лабиринте без выхода"? Узнаем из репортажа Елизаветы Казаковой.

Отчаянное бегство из польского ада солдата Эмиля Чечко по резонансности не уступает взрыву бомбы. Сдетонировал мощный заряд лживой польской пропаганды.

На начальном этапе эволюции нервной реакции на правду Чечкопольское командование демонстрирует реакцию ящерицы: замри - прикинься мертвым и слейся с ландшафтом.

Официальный Twitter-аккаунт 16-й механизированной дивизии: "Мы не подтверждаем появившуюся в некоторых СМИ информацию о предполагаемом побеге военнослужащего в Беларусь. Разъяснительные работы по этому поводу ведутся".





У солдата, который пропал вчера, были серьезные проблемы с законом, и он подал заявление об увольнении из армии. Он ошибочно был направлен на службу на границу. Я уже потребовал объяснений, кто виноват. Мариуш Блащак, министр обороны Польши

Вскоре произошли наказания, как говорится, для проформы. Уволены начальники военнослужащего: командир батареи, командир взвода и командир 2-го артиллерийского дивизиона в Венгожево.

Параллельно сыплются оправдания: вот генерал Роман Полько заявляет, что не помнит случаев дезертирства польских солдат в сочетании с бегством за границу:

"Побеги случались, но такая измена Родине - впервые. Я думаю, что это последствия личных неприятностей этого солдата".

Это тот самый генерал, бывший глава десантного подразделения GROM, который 9 ноября во всеуслышание допустил, что польские военные могут открыть огонь по нелегалам - нарушителям их границы. Выясняется, что это был фактически приказ, польские солдаты так и поступают. А Чечко - неправильный солдат, - утверждает "Газета выборча". Мол, его и ранее якобы задерживали за вождение в нетрезвом виде и под воздействием марихуаны.

На что последовали справедливые комментарии:

"У него были серьезные проблемы с законом, и его приняли в армию? Интересно...."

"Уже начинается уничтожение и дискредитация еще одного гражданина государством Права и Справедливости".

Действительно, как могли отправить на службу человека, у которого проблемы с законом? И не абы куда, а в 16-ю механизированную бригаду - оплот Варшавы на вражеском восточном рубеже?









Мы гордимся, что все больше и больше молодых людей решают связать свое будущее со службой в армии Польши. Это действительно очень хорошая тенденция, она важна для нашей безопасности. Мариуш Блащак, министр обороны Польши

Эту знатную речь перед 16-й бригадой пан Блащак произнес в четверг, за день до резонансного случая. Что делать? Выискивать пресловутый белорусский след, к чему старательно приступили польские СМИ.

Является вероятным, что рядовой Чечко с какого-то момента был белорусским шпионом или, по крайней мере, информатором - так утверждают независимые источники, связанные с армией и военными спецслужбами. В данный момент установлено, что партнером сестры Чечко был белорус. Альфа Полония

Польские спецслужбы проверяют, был ли 25-летний молодой человек шпионом или информатором. Он мог быть вынужден пересечь границу под влиянием шантажа. Альфа Онет

Вот кто преуспевает в искусстве шантажа, так это Варшава. Служил Чечко в артиллерийском полку, а перебросили на охрану участка границы с Беларусью. Дуда и Моравецкий трезвонят на весь мир, что таким образом защищают всю Европу от российской агрессии. И денег требуют.

Однако не вынес солдат такой почетной миссии.

Где объяснения польского руководства? И где реакция остальных жертв белорусско-российской гибридной войны?

Вот скорость нервной реакции бывшего польского руководства - на ступеньку выше ящерицы. Это реакция млекопитающего: бей или беги. Выбрали в свое время последнее - отдали сомнительную победу президенту Дуде. Сейчас робко пытаются защищать честь мундира.





В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Именно он отправил этих солдат на границу, несмотря на то, что они не подготовлены для замещения пограничников или полицейских. Бронислав Коморовский, экс-президент Польши

Вот фото реального поста военнослужащего Войска Польского на границе с Беларусью.

Бывший министр обороны Польши задается вопросом: "А пожелает ли на таком фоне сфотографироваться с военными президент Дуда? А главное: куда потрачены рекордные 52 млрд злотых из бюджета Министерства обороны в этом году? В пересчетеэто более 12,5 млрд долларов! Неплохое довольство у нынешнего польского командования, а простым воякам остаются вот такие шалаши плюс приказы убивать и хранить молчание".

Хватит кормить заокеанских заказчиков и бюрократическую брюссельскую кухню рассказами о белорусском миграционном сценарии и зверствах белорусских пограничников в отношении беженцев.