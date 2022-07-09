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История с посещением мэра Даугавпилса приема по случаю Дня Независимости Беларуси получила продолжение
История с мэром Даугавпилса получила продолжение. На странице в "Фейсбуке" у него появился новый пост. Градоначальник ответил на требование предоставить объяснение о своем участии в мероприятии Генерального консульства Беларуси. Напомним, вопль возмущения исходил почему-то от министра защиты среды и регионального развития. Вот как спокойно ответил Андрей Элксниньш.
Я с пониманием оцениваю политическую повестку дня министра в предвыборный период. К сожалению, мне сложно представить, какой именно закон или правовую норму я не выполнил, чтобы министр имел бы право меня в чем-то упрекнуть и запросить пояснения, действуя в рамках своей компетенции институционального надзора. Сложившаяся ситуация, скорее, сфера Министерства иностранных дел Латвии.
Пользователи соцсетей поддерживают мэра Даугавпилса
Напомним, мэр латвийского города посетил прием по случаю Дня Независимости Беларуси. После этого он стал объектом травли со стороны латвийской прессы, которая обвинила его в предательстве интересов Латвии и нанесении ущерба национальной безопасности. Однако вот незадача - в соцсетях градоначальник получил массовую поддержку пользователей.
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