История с посещением мэра Даугавпилса приема по случаю Дня Независимости Беларуси получила продолжение

История с мэром Даугавпилса получила продолжение. На странице в "Фейсбуке" у него появился новый пост. Градоначальник ответил на требование предоставить объяснение о своем участии в мероприятии Генерального консульства Беларуси. Напомним, вопль возмущения исходил почему-то от министра защиты среды и регионального развития. Вот как спокойно ответил Андрей Элксниньш.



Я с пониманием оцениваю политическую повестку дня министра в предвыборный период. К сожалению, мне сложно представить, какой именно закон или правовую норму я не выполнил, чтобы министр имел бы право меня в чем-то упрекнуть и запросить пояснения, действуя в рамках своей компетенции институционального надзора. Сложившаяся ситуация, скорее, сфера Министерства иностранных дел Латвии.

