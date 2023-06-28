Мальчика, потерявшегося в тайге, спустя сутки спасла собака

Спустя сутки потерявшийся в тайге десятилетний мальчик найден. В поисковых работах были задействованы почти 70 человек и 18 единиц техники. Местоположение ребенка удалось определить с воздуха, туда впоследствии и были направлены спасатели.



Мальчик всю ночь провел под холодным дождем. Рассказывают, будто ему встретилась собака, которая помогла согреться и выжить.Сейчас спасенный находится под присмотром, его здоровью ничто не угрожает.