Поддержка Украины практически истощила запасы вооружений Европы и США. Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО британскому телеканалу Sky News. Танковый альянс оказался не такой прочный. Нидерланды и Дания объявили, что не смогут передать Киеву свои "Леопарды" второй модели.

Самолетов для Украины нет

Аналогичная ситуация сложилась с самолетами. Обсуждение этой темы отложено на 2-3 месяца, указал министр обороны США Ллойд Остин. Вслед за ним глава британского оборонного ведомства заявил, что Лондон не поможет истребителями Киеву ни сейчас, ни когда-либо впоследствии. Даже у воинственных поляков не хватает самолетов для ВСУ. Об этом Варшава сообщила 15 февраля. Скорее всего, истребителей Украине не видать по одной простой причине: обучение даже опытного летчика занимает год-полтора.

Бронетехника прибывает в порты Германии

Впрочем, кое-какую тяжелую технику для Киева по сусекам наскребли. Появились фото прибывшей морем американской военной техники в немецком Бремерхафене. Там сейчас находятся 60 БМП "Брэдли" и 280 единиц других боевых машин.

Отнять у хуситов, отдать украинцам