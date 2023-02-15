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Истощенный арсенал: Украину вооружают, но оружия не хватает
Поддержка Украины практически истощила запасы вооружений Европы и США. Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО британскому телеканалу Sky News. Танковый альянс оказался не такой прочный. Нидерланды и Дания объявили, что не смогут передать Киеву свои "Леопарды" второй модели.
Самолетов для Украины нет
Аналогичная ситуация сложилась с самолетами. Обсуждение этой темы отложено на 2-3 месяца, указал министр обороны США Ллойд Остин. Вслед за ним глава британского оборонного ведомства заявил, что Лондон не поможет истребителями Киеву ни сейчас, ни когда-либо впоследствии. Даже у воинственных поляков не хватает самолетов для ВСУ. Об этом Варшава сообщила 15 февраля. Скорее всего, истребителей Украине не видать по одной простой причине: обучение даже опытного летчика занимает год-полтора.
Бронетехника прибывает в порты Германии
Впрочем, кое-какую тяжелую технику для Киева по сусекам наскребли. Появились фото прибывшей морем американской военной техники в немецком Бремерхафене. Там сейчас находятся 60 БМП "Брэдли" и 280 единиц других боевых машин.
Отнять у хуситов, отдать украинцам
Тем временем США, похоже, готовы передать Украине партию оружия, захваченного у берегов Йемена. Речь идет об арсенале, который, насколько можно судить, следовал в адрес хуситов. Примечательно, что оружие это в основном стрелковое и самых экзотических образцов.
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