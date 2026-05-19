Истребитель НАТО впервые сбил украинский БПЛА в небе над Эстонией

Эстония впервые сбила беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Вероятно, он был украинский, об этом заявил министр обороны Ханно Певкур. По его словам, сейчас ведутся работы на месте падения обломков.

Ранее Певкур сказал, что Таллин ожидает от Киева более жесткого контроля за дронами. Из-за угрозы с воздуха в шести округах страны была объявлена воздушная тревога.

По данным местных властей, сбит дальний дрон-камикадзе, который направлялся в сторону России, но сбился с курса. Изначально беспилотник вообще летел через Латвию. Там на востоке страны также объявили тревогу. Движение поездов было остановлено.