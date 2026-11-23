НАТО наращивает активность на востоке: истребители ВВС стран альянса проведут серию тренировочных полетов в небе над Эстонией. Маневры стартуют 23 ноября и продолжатся до 29 ноября.

В программе учений сложные элементы пилотирования - истребители будут спускаться на малые высоты, вплоть до 152 м над землей. Также экипажи отработают выход на сверхзвуковую скорость в специально выделенных воздушных коридорах.

Поскольку страны Балтии не располагают собственной боевой авиацией для патрулирования границ, воздушное пространство региона на постоянной основе контролируют их союзники по НАТО - они базируются в Литве и Эстонии.