Италия к 2035 году увеличит расходы на оборону до 5 % ВВП

Италия намерена к 2035 году достичь расходов на оборону на уровне 5 % ВВП. Сейчас Рим тратит 2,8 %. Чтобы добиться натовской цели, планируется ограничить государственные финансы.

Под военными расходами Италия понимает стратегическую инфраструктуру и связанные с ней услуги.

Кроме того, в связи с энергокризисом итальянское правительство уже поднимает вопрос о смене приоритетов и необходимости балансировать между расходами на оборону и энергообеспечение.