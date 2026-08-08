Италия отвергла ультиматум Испании на фоне миграционного кризиса

Власти Италии официально отвергли ультиматум Испании и продлили приостановку действия шенгенских правил для всех пассажиров, прибывающих из Испании, минимум до 15 августа.

Причина жестких мер - критический наплыв нелегалов в испанский анклав Сеута, куда незаконно проникли более 70 тыс. мигрантов. Поскольку Мадрид не справился с защитой внешних рубежей ЕС, Италия вернула полноценный паспортный контроль.

Испания теперь грозит зеркальными ограничениями. Ситуация зашла в тупик: в Европе уже открыто призывают полностью приостановить членство самой Испании в Шенгенском соглашении.