Европейские гурманы выходят на тропу торговой войны. Италия собрала коалицию из 12 стран ЕС, чтобы "защитить название традиционных европейских продуктов от торговой политики США". Под угрозой оказались фета, горгонзола, шампанское и портвейн.

По данным местных СМИ, ЕС охраняет названия продуктов с помощью системы географических указаний. Она связывает их с определенным регионом происхождения и установленными правилами производства. США же считают ряд таких названий общепринятыми и разрешают использовать их производителям, не соблюдающим европейские требования.