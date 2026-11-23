Италия собрала коалицию для защиты названий традиционных продуктов от США
Европейские гурманы выходят на тропу торговой войны. Италия собрала коалицию из 12 стран ЕС, чтобы "защитить название традиционных европейских продуктов от торговой политики США". Под угрозой оказались фета, горгонзола, шампанское и портвейн.
По данным местных СМИ, ЕС охраняет названия продуктов с помощью системы географических указаний. Она связывает их с определенным регионом происхождения и установленными правилами производства. США же считают ряд таких названий общепринятыми и разрешают использовать их производителям, не соблюдающим европейские требования.