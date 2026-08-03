Боль Италии, некогда гордой страны автопромов, - таяние автобрендов на глазах. В 2024 году целым сферам предрекли крах, туда попали и знаменитые Fiat, Lancia, Alfa Romeo.

Владелец брендов концерна Stellantis в 2025 году зафиксировал настоящий обвал объемов производства автомобилей. Он оказался худшим за почти 70 лет и сократился на 20 %. За год до этого, в 2024-м, падение составило еще более 30 %.

"Итальянская автомобильная промышленность испытывает серьезное давление со стороны конкурентов из Азии, в первую очередь, из Китая, а также США. Итальянским автопроизводителям нужны инвестиции в отрасль, но обеспечить их сейчас очень сложно. Во-первых, нужно найти источники. Во-вторых, конкурентоспособность отрасли становится ниже за счет отсутствия российских энергоресурсов. У Европейского союза в принципе все сложнее становится с экономической конъюнктурой, поэтому объемы производства стали гораздо ниже показателей, и, наверное, будут снижаться", - предположил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия) Сергей Шеин.

В целом по отрасли цифры плачевные. В 1990-е годы страна производила 1,5 млн машин в год. По итогам 2025-го концерны выпустили с конвейера менее 400 тыс. авто.

Дольше всех держалась индустрия моды, но после ковида сдалась и она.

С 2001 по 2026 год доля Италии в мировом экспорте текстиля сократилась вдвое. Число обувных фабрик в регионе Марке, историческом центре итальянского башмачного производства, упало с 2 тыс. до менее чем 800. Китай сегодня производит каждую третью пару обуви в мире, а Италия - каждую 35-ю.

Но даже люкс попросили на выход. В Италии массово закрываются фабрики, в ключевом секторе итальянского производства предметов роскоши в 2024 году перестали работать более 2 тыс. фабрик, которые занимались выпуском одежды, текстиля, изделий из кожи. Причины - резкий спад на рынке, инфляция, громкие скандалы и новые регулирующие требования.

У итальянского кризиса женское лицо. Премьер-министр страны Джорджа Мелони, придя к власти в 2022 году, обещала реанимировать стагнирующую экономику, вернуть итальянскую лиру, полностью остановить нелегальную миграцию, поднять рождаемость через субсидии, снизить налоги, привлечь инвестиции и отказаться от НАТО. Не выполнила эмоциональная блондинка из этого ровным счетом ничего.

К слову, рождаемость попробовали поднять с беби-бонусом: родил ребенка - получил выплату в 1 тыс. евро. Не получилось. Падение продолжилось. Экономика держит в руках рождаемость. В общем, жать на газ в Италии не получается ни у кого, причем во всех смыслах.

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