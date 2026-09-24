Италия возвращается к мирному атому: сенат одобрил план правительства Мелони

Италия возвращается к мирному атому. Сенат одобрил план правительства Джорджи Мелони по возобновлению производства ядерной энергии.

Это исторический разворот. Рим табуировал атомную энергетику почти 40 лет назад на референдуме. Теперь у кабмина есть ровно год, чтобы прописать новые правила безопасности и выбрать площадки для строительства. Вместо крупных АЭС ставка на инновационные малые модульные реакторы.

По расчетам властей, современные технологии обеспечат до 22 % энергопотребления страны и сэкономят 17 млрд евро на закупках электричества у соседей. Но левая оппозиция и экологи уже обещают заблокировать стройку через суды.