Италия будет закрыта для туристов до конца года. Об этом заявил министр культуры и туризма страны. Сейчас в республике обстановка улучшается. Значительно замедлился прирост инфицированных. Но на Апеннинах опасаются второй волны заболевания.

Тем временем многие страны выходят из жесткого карантина.

В Израиле с сегодняшнего дня разрешается открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, и торговля на вынос в ресторанах. Работу начнут парикмахерские и салоны красоты. Также можно заниматься спортом на открытом воздухе.

Несмотря на высокую смертность от COVID-19, выходить из карантина начали три штата США. В Джорджии и Оклахоме разрешили открыть салоны красоты, спа и парикмахерские. На Аляске с некоторыми ограничениями начали открываться рестораны и магазины.

В больницах китайского Уханя, с которого началась пандемия, не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией. Официальный представитель китайского Минздрава поблагодарил уханьских врачей и их коллег по всей стране за тяжелую, но успешную работу.



