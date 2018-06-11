Италия и Мальта не хотят пускать к себе спасенных в море мигрантов

Власти обеих стран закрыли порты для судна, на борту которого находятся более 600 беженцев. Сейчас корабль "Водолей", принадлежащий неправительственной организации, дрейфует в Средиземном море между Мальтой и Сицилией. Мальта отказалась принять мигрантов, заявив, что спасательные операции координировались центром в Риме, поэтому позаботиться о спасенных должны власти Италии. Рим в ответ заявил, что лагеря беженцев на Сицилии переполнены.