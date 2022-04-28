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Италия хочет открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа

Газовый вопрос продолжает вставать рублем. Очередная страна готовится принять условия России по оплате. Так, для совершения платежей за голубое топливо итальянский энергетический гигант Eni хочет открыть рублевые счета в Газпромбанке. Об этом сообщает агентство "Блумберг". К слову, сами итальянцы такое решение поддерживают, отмечая, что поставки российского газа важны для Италии.

Итальянцы:

Я считаю, что российский газ важен. В последние недели отмечалось сокращение поставок газа. И мы уже наблюдаем рост цен и текущий кризис. Цены, счета, стоимость газа выросли.

Разве Европа может отказаться от российского газа? Она угрожает России тем, что хочет отказаться от ее нефти и газа. Но я действительно считаю, что в итоге Европа этого сделать не сможет: у нее просто нет потенциала для дальнейшего прогресса без этих ресурсов.

Президент Молдовы заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Зависит от поставок энергоресурсов из России и Молдова. Президент страны признала, что альтернативы российскому газу нет, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.

Майя Санду, президент Молдовы:

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Санду отметила, что у Молдовы есть технические пути осуществлять альтернативные поставки, но это потребует поиска поставщика, согласного на среднесрочный контракт.

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