Италия лидирует по количеству погибших от вируса

Несмотря на многочисленные ограничения, которые предпринимаются во всем мире, продолжает расти количество зараженных COVID-19. В Европе лидером по количеству заболевших по-прежнему остается Италия - там зафиксировано почти 70 тысяч случаев. Из них более 6 800- летальные. В то же время фиксируется положительная динамика роста излечившихся: всего за сутки из больниц Италии были выписаны 894 человека. Такие данные заметно превышают статистику предыдущих дней.



В целом количество выписанных из больниц в стране уже превысило 8 тысяч. Испания становится вторым по заболеваемости очагом коронавируса в Европе. За ней идет Германия. Всего же в мире зафиксировано уже более 400 тысяч случаев заболевания новой пневмонией. Более 100тысяч человек выписаны из больниц.



