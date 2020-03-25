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Италия лидирует по количеству погибших от вируса
Несмотря на многочисленные ограничения, которые предпринимаются во всем мире, продолжает расти количество зараженных COVID-19. В Европе лидером по количеству заболевших по-прежнему остается Италия - там зафиксировано почти 70 тысяч случаев. Из них более 6 800- летальные. В то же время фиксируется положительная динамика роста излечившихся: всего за сутки из больниц Италии были выписаны 894 человека. Такие данные заметно превышают статистику предыдущих дней.
В целом количество выписанных из больниц в стране уже превысило 8 тысяч. Испания становится вторым по заболеваемости очагом коронавируса в Европе. За ней идет Германия. Всего же в мире зафиксировано уже более 400 тысяч случаев заболевания новой пневмонией. Более 100тысяч человек выписаны из больниц.
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