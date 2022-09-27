Италия может отказаться от евро

Польша погружается во тьму. В связи с резким ростом цен на электричество в городе Новы-Тарг (туристической достопримечательности) будут полностью отключать уличное освещение с 22:00 до 17:00. Счета за электроэнергию для населения выросли здесь в 7 раз.

Италия

Италия собирается противостоять новому росту цен за счет поддержки населения и укрепления независимости национальной экономики. После победы правоцентристов на парламентских выборах эксперты не исключают возможности отказа страны от евро в пользу лиры.

Великобритания

Британцев же возмущают непрофессиональные экономические инициативы властей. В парламенте готовят вотум недоверия новому премьеру Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News. Она и министр энергетики "играют с экономикой на высшем уровне - жизнями людей".

Германия

Бездействие немецких властей уже оборачивается настоящим расколом в обществе. Марафон протестов продолжается в городах Германии. Берлин, Каменц, Лейпциг, Гера, Шверин, Хаген, Дрезден - которую неделю подряд на улицы выходят тысячи человек. Демонстранты требуют остановить рост цен на топливо, продукты и электричество.