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Италия может отказаться от евро
Польша погружается во тьму. В связи с резким ростом цен на электричество в городе Новы-Тарг (туристической достопримечательности) будут полностью отключать уличное освещение с 22:00 до 17:00. Счета за электроэнергию для населения выросли здесь в 7 раз.
Италия
Италия собирается противостоять новому росту цен за счет поддержки населения и укрепления независимости национальной экономики. После победы правоцентристов на парламентских выборах эксперты не исключают возможности отказа страны от евро в пользу лиры.
Великобритания
Британцев же возмущают непрофессиональные экономические инициативы властей. В парламенте готовят вотум недоверия новому премьеру Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News. Она и министр энергетики "играют с экономикой на высшем уровне - жизнями людей".
Германия
Бездействие немецких властей уже оборачивается настоящим расколом в обществе. Марафон протестов продолжается в городах Германии. Берлин, Каменц, Лейпциг, Гера, Шверин, Хаген, Дрезден - которую неделю подряд на улицы выходят тысячи человек. Демонстранты требуют остановить рост цен на топливо, продукты и электричество.
Фото: pixabay.com
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