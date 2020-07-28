Италия направит солдат на Сицилию для борьбы с нелегалами

Власти Италии в ближайшее время отправят военное подкрепление на Сицилию. Подразделениям предстоит оказывать противодействие побегам нелегалов из центров, где осуществляется их прием. В выходные еще 2 сотни мигрантов бежали из такого учреждения. Ночные поиски вели карабинеры и полиция. Вернули обратно свыше 100 человек. Местные СМИ обращают внимание, что за июль это уже третий побег из центров для мигрантов на острове. Ситуация осложнена тем, что у десятков прибывающих нелегалов выявляют COVID-19. Это вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.

