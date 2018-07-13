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Италия, несмотря на запрет министра МВД Маттео Сальвини, приняла мигрантов

Судно береговой охраны, на борту которого 67 беженцев, прибыло в Сицилию. Нелегалов перевели на корабль с итальянского частного судна после того, как они попытались напасть на экипаж, который их спас. Сейчас инцидент расследует полиция.

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