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Италия открывается для европейцев, англичан и израильтян

Минздрав Италии с 16 мая разрешит въезд гражданам государств Шенгенской зоны, жителям Британии и Израиля. Предполагается учредить так называемый зеленый паспорт, он будет выдаваться привитым и переболевшим. А вот о перспективах снятия ограничений для туристов из других стран пока не сообщается.

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