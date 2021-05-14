Италия открывается для европейцев, англичан и израильтян

Минздрав Италии с 16 мая разрешит въезд гражданам государств Шенгенской зоны, жителям Британии и Израиля. Предполагается учредить так называемый зеленый паспорт, он будет выдаваться привитым и переболевшим. А вот о перспективах снятия ограничений для туристов из других стран пока не сообщается.