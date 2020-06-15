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Италия отменила почти все ограничения, введенные из-за COVID-19

Италия отменила почти все ограничения, введенные из-за COVID-19

В стране вступил в силу последний пакет послаблений карантина. С сегодняшнего дня летние лагеря и сады начали прием детей. Открыли свои двери театры и кинотеатры. Возобновить свою работу могут центры спа и термальные комплексы, однако решение по ним будет приниматься индивидуально – властями конкретного региона.

Некоторые области, в частности Апулия и остров Сицилия, в ограниченном режиме могут проводить дискотеки. А 20 июня возобновится внутренний чемпионат по футболу. Еще через пять дней после этого будут разрешены коллективные спортивные игры, в том числе на пляжах.

До сих пор действуют ограничения по количеству участников на мероприятиях: до 1 тысячи на открытом воздухе и до 200 человек в закрытых помещениях.
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