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Италия отменяет карантин для привитых путешественников из Великобритании

Италия отменяет карантин для привитых путешественников из Великобритании

Обязательный карантин для прибывающих из Британии был введен в июне.

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