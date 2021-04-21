Италия планирует возобновить прием туристов летом. Сегодня из 20 итальянских областей три признаны красной зоной - то естьрегионами с повышенным риском. Уже со следующей недели почти во всей Италии планируется открыть музеи, театры и кинотеатры. Откроются для обслуживания клиентов и бары и рестораны, но тоже только на свежем воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться в обычный режим работы не раньше 1 июня.