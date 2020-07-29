ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Италия продлила режим ЧС до октября

Парламент Италии продлил чрезвычайный режим в стране до 15 октября. Отметим, возобновление карантина с 1августа не планируется. Власти особо подчеркивают, что не преследуют цели "подавить свободу или привести население в состояние страха". Напомним, Италия стала первой страной в Европе, которая пострадала от коронавируса. Там скончались более 35 тысяч инфицированных.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все