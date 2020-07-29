Италия продлила режим ЧС до октября

Парламент Италии продлил чрезвычайный режим в стране до 15 октября. Отметим, возобновление карантина с 1августа не планируется. Власти особо подчеркивают, что не преследуют цели "подавить свободу или привести население в состояние страха". Напомним, Италия стала первой страной в Европе, которая пострадала от коронавируса. Там скончались более 35 тысяч инфицированных.