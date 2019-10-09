Италия сокращает количество депутатов

Парламент Италии принял закон о сокращении числа народных избранников - на 345 человек! Палата депутатов одобрила новый конституционный закон, что, несомненно, серьезно повлияет на функционирование политической системы страны. Однако законопроект поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты. Отныне численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов - с 630 до 400.