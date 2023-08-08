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Италия трещит по швам из-за наплыва мигрантов

На Лампедузе скопились свыше 150 тыс. мигрантов из африканских стран. Примечательно, что самих итальянцев в этом месте проживают чуть более 6 тыс. Только за июль на итальянский остров высаживались до 4 тыс. мигрантов в день.

Ранее в связи с резко возрастающим числом переселенцев итальянское правительство сократило социальные пособия своим гражданам. В результате чего полмиллиона человек остались без способов к существованию.

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