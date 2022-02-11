Италия в целях экономии электричества вынуждена отключить подсветку достопримечательностей

Из-за высоких цен на электричество Италия вынуждена экономить на национальной гордости. В городах будет отключена подсветка местных достопримечательностей - власти находят такой расход электроэнергии слишком расточительным. В январе произошло очередное повышение тарифов, оно стало самым серьезным за последние месяцы и составило 20-25 процентов. По самым осторожным подсчетам, среднее итальянское домохозяйство будет теперь тратить на оплату одного только электричества - около 3 400 евро в год - это на треть больше, чем в прошлом году. Возможно, правительство отыщет возможность выделить субсидии для самых обездоленных, но в целом расходы на электричество для итальянцев становятся крайне обременительными.