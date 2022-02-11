3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Италия в целях экономии электричества вынуждена отключить подсветку достопримечательностей
Из-за высоких цен на электричество Италия вынуждена экономить на национальной гордости. В городах будет отключена подсветка местных достопримечательностей - власти находят такой расход электроэнергии слишком расточительным. В январе произошло очередное повышение тарифов, оно стало самым серьезным за последние месяцы и составило 20-25 процентов. По самым осторожным подсчетам, среднее итальянское домохозяйство будет теперь тратить на оплату одного только электричества - около 3 400 евро в год - это на треть больше, чем в прошлом году. Возможно, правительство отыщет возможность выделить субсидии для самых обездоленных, но в целом расходы на электричество для итальянцев становятся крайне обременительными.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все