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Италия во власти природных катаклизмов: на Сицилии извергается Этна, в пригороде Турина выпал град

Непогода продолжает испытывать на прочность итальянцев и многочисленных туристов. Невыносимая жара сменяется ливнями. На Сицилии извергается Этна, а в пригороде Турина и вовсе выпал град. Явление для региона экстраординарное. Местные жители делятся впечатляющими кадрами в соцсетях.

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