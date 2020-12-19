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Италия вводит карантин на период праздников
Количество заражений COVID-19 на планете перевалило за 76 миллионов. Число жертв болезни достигло без малого 1 миллиона 700 тысяч. В ходе второй волны коронавируса в Европе медики регистрируют рекорд за рекордом: более 33 тысяч инфицированных зафиксировано накануне в Германии, 12 тысяч - в Нидерландах. Ежедневное количество смертей превысило весенние показатели в Италии и колеблется в пределах от 700 до тысячи. Официальный Рим из-за осложнения эпидемической обстановки объявил, что на рождественские и новогодние праздники в стране вводится жесткий карантин. С 24 декабря по 6 января будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. Прекратят работу предприятия сферы сервиса и общепита, гражданам позволят удаляться от своих домов не более чем на 30 километров - далекие поездки будут запрещены.
Правительство Испании обвиняют в массовой смертности пожилых людей
Тем временем в Испании началось рассмотрение судебного дела против правительства: Кабинет министров обвиняют в том, что из-за выбора ошибочной стратегии в стране массово гибли постояльцы домов престарелых. Особенно трагической была ситуация весной. Тогда, например, в Мадриде был обнаружен оставленный персоналом пансионат, в котором без ухода и питания умирали брошенные старики. К настоящему моменту жертвами COVID в Испании стали почти 50 тысяч человек.
У вакцины Pfizer обнаруживают новые побочные эффекты
А вакцина от компании Pfizer (ее начали массово применять в Великобритании и Соединенных Штатах) несет все больше побочных эффектов. Уже известно, что она опасна аллергикам. Кроме того, в одном из сорока тысяч случаев она вызывает спазм лицевых мышц - так называемый паралич Белла. А накануне после прививки в одном из медцентров Теннесси потеряла сознание медсестра.
Этот инцидент случился, когда медсестра давала интервью телеканалам и рассказывала о благотворных эффектах вакцины. В любом случае, прививки вряд ли станут панацеей: в ЮАР медики обнаружили новый, прежде неизвестный ученым, штамм коронавируса.
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