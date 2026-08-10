Итальянская пресса бьет тревогу: Сеута может стать гнездом джихадизма в ЕС

Итальянская Corriere della Sera бьет тревогу: Сеута может стать гнездом джихадизма на территории Евросоюза. По данным издания, среди тех, кто вторгся на территорию, были десятки исламистов, известных спецслужбам.

Поскольку в Сеуте до сих пор еще находятся до 10 тысяч нелегалов, среди них могут быть и потенциальные террористы, причем проблема может усилиться: по данным спецслужб, в арабских пабликах обсуждается возможность нового вторжения.

В случае нового кризиса среди нелегалов, очевидно, будет больше исламистов, и разъехаться по территории ЕС у них есть все шансы.