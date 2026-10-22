Итальянские перевозчики блокируют трассы, задерживая поставки в супермаркеты

Итальянские перевозчики продолжают блокировать трассы, нарушая поставки продуктов в супермаркеты. Километры грузовиков парализовали основные автомагистрали на юге страны.

Перевозчики добиваются снижения цен на дизельное топливо и сокращения издержек, которые, по их словам, доводят их бизнес до критического состояния. Блокада нарушила движение по трассам, кроме того, перебои в поставках топлива создали проблемы для аэропортов Калабрии.

Полки в магазинах пустеют, а производители макаронных изделий предупреждают, что нехватка ингредиентов может привести к остановке производства на их предприятиях.