Итальянские студенты выступают против милитаризации

В столице Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты, парализовавшие туристический центр города. Прямо напротив Колизея активисты разбили палаточный лагерь, протестуя под лозунгом "Деньги на образование и здравоохранение, а не на перевооружение и войну". Молодежь возмущена политикой правительства, которое на фоне урезания социальных программ и роста стоимости обучения продолжает вливать миллиарды евро в оборонный сектор.

"Наше политическое руководство предлагает нам только будущее, состоящее из войны, незащищенности и эксплуатации на работе. Нам необходимо бороться с этими трудностями. Мы просим тех, кто находится у власти, дать нам шанс построить достойное будущее и тратить деньги этой страны на школы, зарплаты, рабочие места, здравоохранение и общественные службы вместо перевооружения и войны, потому что ситуация становится все более невыносимой", - говорит студентка.

Студенческие союзы заявляют, что намерены удерживать палаточный лагерь бессрочно и планируют расширить акцию на другие крупные города Италии.