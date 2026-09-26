Итальянские военные пострадали на учениях в Латвии

Очередной несчастный случай произошел на восточном фланге НАТО. На учениях в Латвии итальянские военные попали под огонь собственной бронемашины.

Инцидент произошел на полигоне Адажи. С боевой машины случайно сорвалась очередь из пулемета по другой бронемашине того же типа, которая двигалась впереди с открытым люком. В результате пострадали 4 военных.

Казус произошел всего через пару недель после того, как в Эстонии на военных учениях пострадали пятеро военнослужащих. Причиной стал разрыв ствола орудия.