Итальянские фермеры протестуют против кабанов

Сотни фермеров вышли на протест в столице Италии. Местные жители выступают против кабанов и требуют немедленного разрешения властей на отстрел этих животных. По словам протестующих, дикие кабаны расплодились и портят их посевы. Случаи того, как банды парнокопытных запугивают людей - уже не редкость. Животные выжидают людей у продуктовых магазинов, после чего отбирают пакеты и начинают трапезу.