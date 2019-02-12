Итальянские фермеры уничтожили десятки литров молока в знак протеста

Они заявили, что скорее ликвидируют свою продукцию, чем продадут ее почти даром. Цена на овечье молоко упала более чем на 25 %. Это произошло вслед за снижением цен на сыр пекорино романо, производство которого составляет около половины производства всего овечьего молока на Сардинии. По словам фермеров, установленная стоимость не только не приносит доходов, но даже не перекрывает потраченные средства. К слову, сложившаяся ситуация может привести к закрытию 12 000 ферм на острове.