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Итальянские политики обиделись на Евросоюз за недостаточную помощь во время пандемии
Парламент Италии даже снял флаг Евросоюза в знак протеста против отказа Брюсселя помогать Риму справляться с эпидемией. Ранее Италия, Испания и Франция просили Брюссель запустить так называемые коронабонды - в кратчайшие сроки предоставить им крупные кредиты на равных с остальными станами ЕС условиях погашения. Более благополучные экономически, Германия и Нидерланды, призыв заблокировали.
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