Итальянские рестораны в Великобритании отказались от помидоров - дорогое удовольствие

В Великобритании итальянские рестораны отказались от помидоров из-за роста цен, информирует "Гардиан". В публикации подчеркивается: "Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце".

Ранее Федерация итальянских поваров Британии отмечала, что за 2022 год ценник на помидоры подскочил в четыре раза. Значительно подорожал и салат айсберг. Из-за роста цен некоторые рестораны и вовсе могут закрыться.