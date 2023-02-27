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Итальянские рестораны в Великобритании отказались от помидоров - дорогое удовольствие
В Великобритании итальянские рестораны отказались от помидоров из-за роста цен, информирует "Гардиан". В публикации подчеркивается: "Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце".
Ранее Федерация итальянских поваров Британии отмечала, что за 2022 год ценник на помидоры подскочил в четыре раза. Значительно подорожал и салат айсберг. Из-за роста цен некоторые рестораны и вовсе могут закрыться.
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