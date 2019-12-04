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Итальянский банк сократит 8 тысяч рабочих мест
Крупнейший итальянский банк "ЮниКредит"сокращает количество своих филиалов. Это 500 банков по всему миру. По предварительным подсчетам, работы лишатся более 8 тысяч человек. Это 10 % всех работающих в настоящее время сотрудников финансового учреждения. Руководство банка надеется, что эти меры позволят неплохо сэкономить.
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