Итальянский банк сократит 8 тысяч рабочих мест

Крупнейший итальянский банк "ЮниКредит"сокращает количество своих филиалов. Это 500 банков по всему миру. По предварительным подсчетам, работы лишатся более 8 тысяч человек. Это 10 % всех работающих в настоящее время сотрудников финансового учреждения. Руководство банка надеется, что эти меры позволят неплохо сэкономить.



