Итальянский художник с помощью трактора создал портрет Бодлера

Изображение Шарля Бодлера нарисовали на поле в Италии. Художник Дарио Гамбарин создает свои произведения с помощью трактора. На этот раз понадобилось 27 тысяч квадратных метров площади. Изображение дополнено словами "вирус зла" - это парафраз названия знаменитого сборника стихов «Цветы зла», принадлежащего перу Бодлера. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта, лирика которого носит трагический и одновременно оптимистический характер, что созвучно с нашим временем.



