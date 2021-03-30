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Итальянский художник с помощью трактора создал портрет Бодлера
Изображение Шарля Бодлера нарисовали на поле в Италии. Художник Дарио Гамбарин создает свои произведения с помощью трактора. На этот раз понадобилось 27 тысяч квадратных метров площади. Изображение дополнено словами "вирус зла" - это парафраз названия знаменитого сборника стихов «Цветы зла», принадлежащего перу Бодлера. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта, лирика которого носит трагический и одновременно оптимистический характер, что созвучно с нашим временем.
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