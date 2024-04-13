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Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет
Роберто Кавалли, итальянский модельер, основатель одноименного бренда, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera, пишет РИА Новости.
Знаменитый дизайнер одежды умер на родине во Флоренции после продолжительной болезни.
Кавалли основал бренд под своим именем в 1970 году.
В возрасте 30 лет он как дизайнер дебютировал в Париже, а спустя два года провел свой первый показ мод во флорентийском Палаццо Питти, представив авангардную женскую коллекцию. Его стиль на протяжении долгих лет отличали дерзость и гротеск, а в одежде фирменным знаком марки стали анималистические принты, лоскутная техника и мягкая кожа.
Фото: AP Photo
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