Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

В возрасте 30 лет он как дизайнер дебютировал в Париже, а спустя два года провел свой первый показ мод во флорентийском Палаццо Питти, представив авангардную женскую коллекцию. Его стиль на протяжении долгих лет отличали дерзость и гротеск, а в одежде фирменным знаком марки стали анималистические принты, лоскутная техника и мягкая кожа.