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Итальянский премьер призвал главу США позвонить президенту России
Для мира в Украине необходим многосторонний формат, и участие должны принять США и Россия. Об этом заявил премьер-министр Италии по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США. По словам Марио Драги, он призвал американского лидера позвонить российскому президенту Путину. Ранее Драги выразил мнение, что задача восстановления Украины также должна решаться совместными усилиями, хотя признал, что "в бюджете такой страны, как Италия, средств на эти цели нет".
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