Большинство итальянцев выступают против дальнейшего снабжения Украины вооружением. Немедленного прекращения военной помощи требуют более 60 % опрошенных. Такие данные следуют из результатов опроса общественного мнения, проведенного Институтом социального и маркетингового анализа.

В последнее время Рим существенно нарастил финансирование. К настоящему моменту общая сумма помощи от Италии превысила 4 млрд евро. При этом итальянцы жалуются на отсутствие решений со стороны властей внутренних социально-экономических проблем. Подчеркивается, что на фоне перекоса приоритетов антивоенные настроения продолжат усиливаться.