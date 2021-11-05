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Итальянцы протестуют против вакцинации детей

Жителям Франции, достигшим 12-летнего возраста, необходимо предъявлять санитарные пропуска на входе в рестораны, спортклубы, кинотеатры и другие общественные места.

$100 за прививку заплатят детям в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка решили завлекать детей на вакцинацию деньгами: пациентам в возрасте от 5 до 11 лет за прививку от коронавируса заплатят по 100 долларов.


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