Итальянцы снова вышли на улицы против роста счетов за электричество, газ и нарастающей инфляции

Конец света, а еще тепла и приемлемых цен на продукты. Итальянцы вышли на улицы Палермо в знак протеста против резкого роста счетов за электричество и газ, а также нарастающей инфляции. Среди протестующих - пекари, торговцы, студенты и представители общественности. В руках - плакаты с лозунгами "Не крадите у нас наше будущее" и "Уважайте наши жертвы".