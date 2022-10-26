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Итальянцы снова вышли на улицы против роста счетов за электричество, газ и нарастающей инфляции
Конец света, а еще тепла и приемлемых цен на продукты. Итальянцы вышли на улицы Палермо в знак протеста против резкого роста счетов за электричество и газ, а также нарастающей инфляции. Среди протестующих - пекари, торговцы, студенты и представители общественности. В руках - плакаты с лозунгами "Не крадите у нас наше будущее" и "Уважайте наши жертвы".
К слову, инфляция в Италии превысила 9 %. Это самый высокий показатель для страны с момента введения современного индекса измерения в 97-м году. Электроэнергия за последний год подорожала более чем на 100 %, природный газ - на 60 %. В тройке лидеров по уровню роста цен и продукты питания.
Фото:pixabay.com
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