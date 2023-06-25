Итальянцы требуют доступной медицинской помощи

Не в лучшую сторону складывается ситуация в сфере медицины в Италии. Десятки тысяч недовольных вышли на улицы Рима в знак протеста против правительственной политики в области здравоохранения. Кабинет премьер-министра Мелони резко урезал финансирование общественных фондов, за счет которых содержатся медучреждения. Профсоюзы мобилизовали своих сторонников по всей стране: лозунги на транспарантах призывали власти отказаться от сокращения на четверть койко-мест в государственных больницах. Ситуация, по мнению профсоюзных активистов, для многих сделалась безвыходной: с одной стороны, доходы граждан снижаются и частные клиники им недоступны. При этом общественные больницы переполнены, и рассчитывать там на помощь врачей не приходится.