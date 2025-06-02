Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - комментарии сторон

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Завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Делегации общались на русском языке.

Стороны обменялись документами об урегулировании, а также договорились о новых обменах пленными.

Комментарий российской стороны

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне. По его словам, вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня. Мединский назвал российский меморандум подробным и проработанным.

Он также отметил, что Россия в одностороннем порядке передаст 6 тыс. замороженных тел погибших. Они будут переданы на следующей неделе.

Мединский заявил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене по формуле "всех на всех" среди тяжелораненых и молодых солдат (до 25 лет), не менее 1 тыс. человек с каждой стороны. Стороны организуют медицинские комиссии, обмены будут регулярными.

Глава делегации сообщил, что с российской стороны заявлено конкретное предложение о прекращении огня на два-три дня на отдельных участках фронта. По его словам, это позволит собрать тела погибших. Он отметил, что Россия наступает, поэтому жертв среди украинских военных на поле боя больше.

Мединский заявил, что стороны обсудили тему детей. Он показал список из 339 фамилий, переданный Украиной.

По словам главы делегации, Россия рассмотрит каждую без исключения ситуацию по украинскому списку детей, потерявших контакт с родителями. Он сообщил, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская около 20. Мединский заявил, что Украина устраивает в новостях шоу по теме потерянных детей, ориентированное на сердобольных европейцев. По его словам, Киев пытается выдавить слезу, поднимая этот вопрос. Глава делегации отметил, что российские военнослужащие ведут себя по отношению к детям ответственно, как вели себя советские солдаты, вытаскивая их из зоны боевых действий, рискуя жизнью.

Заявления украинской стороны

Глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров сообщил, что Киев предложил провести новую встречу в период с 20 по 30 июня. По его словам, стороны договорились провести обмен телами погибших.

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле обменялись меморандумами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных, сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский.

Киев изучит российский меморандум об урегулировании и отреагирует на изложенные в нем положения, сообщил представитель МИД страны Георгий Тихий. Умеров уточнил, что на ознакомление с документом у Киева будет неделя.

Украинская делегация передала российской стороне список детей, которых хочет вернуть, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

О переговорах

Переговоры российской и украинской делегаций продолжались чуть больше часа, встреча началась во дворце Чираган около 14:43 мск, а завершилась в 15:57.

Делегациям России и Украины на переговорах в Стамбуле отвели места по разные стороны п-образного стола, между ними располагались представители Турции. Как и в ходе первого раунда переговоров, позади стола были по два флага России, Турции и Украины. Однако в мае рассадка была зеркальной: Украина, Турция, Россия.

О предыдущей встрече